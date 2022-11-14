Як повідомляє Politeka.net, популярний рок-гурт "The Hardkiss" узяв оборону на культурному фронті. Гурт ефектно виступив на польській версії шоу "Голос країни", де вони були запрошеними гостями. Відео з виступом солістка гурту Юлія Саніна опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Солістка гурту Юлія Саніна наживо виконала пісню "Коханці" українською мовою. На сцені вона з'явилася у червоному комбінезоні, який був розшитий бісером та камінчиками, що переливались у світлі софітів. На її обличчі був макіяж у темних відтінках, а волосся зачесене назад.
Варто зазначити, що пісня "Коханці", з якою гурт виступив на польському "Голосі", - це історія про "токсичні" відносини, які вразили мешканців цілого міста. На концертах пісня перетворилася на справжній гімн "закоханої" молоді.
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У коментарях користувачі мережі хвалили не тільки зовнішній вигляд Юлії Саніної, але й відзначали гарний виступ гурту "The Hardkiss" в цілому: "Просто мурашки по всьому тілу з перших секунд", "Ось що значить бути профі!", "Така тендітна та сильна" одночасно", "Як пісня з часом набуває нового сенсу...", "Потроху текст ставав сильнішим".
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