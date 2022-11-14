Как сообщает Politeka.net, популярная рок-группа "The Hardkiss" взяла оборону на культурном фронте. Группа эффектно выступила на польской версии шоу "Голос страны", где они были приглашенными гостями. Видео с выступлением солистка группы Юлия Санина опубликовал на своей странице в Instagram.

Солистка группы Юлия Санина вживую исполнила песню "Коханці" на украинском языке. На сцене она появилась в красном комбинезоне, который был расшит бисером и камешками, которые переливались в свете софитов. На ее лице был макияж в темных оттенках, а волосы уложены назад.

Стоит отметить, что песня "Коханці", с которой группа выступила на польском "Голосе", — это история о "токсичных" отношениях, которые поразили жителей целого города. На концертах песня превратилась в настоящий гимн "влюбленной" молодежи.

В комментариях пользователи сети хвалили не только внешний вид Юлии Саниной, но и отмечали хорошее выступлении группы "The Hardkiss" в целом: "Просто мурашки по всему телу с первых секунд", "Вот что значит быть профи!", "Такая хрупкая и сильная одновременно", "Как песня со временем приобретает новый смысл...", "Понемногу текст становился сильнее".

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.