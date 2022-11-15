Дружина популярного телеведучого Христина Решетник зізналася, що від таких цифр їй стає досить моторошно та тривожно.

Як повідомляє Politeka.net, російська влада під час окупації депортувала 11 тисяч українських дітей. Такі цифри було озвучено під час засідання Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей за співголову Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника емоційно відреагувала на цю новину. Так, Христина Решетник опублікувала пост із реакцією у своїх Instagram-stories.

Христина Решетник зізналася, що від таких цифр їй стає досить моторошно та тривожно.

"Страшна цифра... від такої інформації стає моторошно. Що з тими дітьми, куди ж їх відправили. З огляду на ті страшні умови, в яких живе більшість росіян, як там діти мають вижити", - зазначила дружина Григорія Решетника.

Христина Решетник наголосила, що Україна платить величезну ціну за свою свободу не лише життям мирного населення та наших захисників, а й дітьми, яких росія просто викрадає з України.

"Боже, нехай це все закінчиться якнайшвидше", - доповнила Христина Решетник.

Варто зазначити, що ще у вересні Європейський парламент закликав росію припинити примусову депортацію цивільного населення на окуповані території України. Але, як завжди, росія проігнорувала заклики інших країн.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.