Как сообщает Politeka.net, российские власти во время оккупации депортировали 11 тысяч украинских детей. Такие цифры были озвучены во время заседания Координационного совета Украины по защите и безопасности детей за сопредседатель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Жена популярного телеведущего Григория Решетника эмоционально отреагировала на эту новость. Так, Кристина Решетник опубликовала пост с реакцией в своих Instagram-stories.
Кристина Решетник призналась, что от таких цифр ей становится достаточно жутко и тревожно.
"Страшная цифра... от такой информации становится жутко. Что с теми детьми, куда же их отправили. Учитывая те страшные условия, в которых живет большинство россиян, как там дети должны выжить", - отметила жена Григория Решетника.
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Кристина Решетник подчеркнула, что Украина платит огромную цену за свою свободу не только жизнями мирного населения и наших защитников, но и детьми, которых россия просто похищает из Украины.
"Боже, пусть это все закончится поскорее", - дополнила Кристина Решетник.
Стоит отметить, что еще в сентябре Европейский парламент призвал россию прекратить принудительную депортацию гражданского населения на оккупированных территориях Украины. Но, как обычно, рф проигнорировала призывы других стран.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.