Жена популярного телеведущего Кристина Решетник призналась, что от таких цифр ей становится достаточно жутко и тревожно.

Как сообщает Politeka.net, российские власти во время оккупации депортировали 11 тысяч украинских детей. Такие цифры были озвучены во время заседания Координационного совета Украины по защите и безопасности детей за сопредседатель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Жена популярного телеведущего Григория Решетника эмоционально отреагировала на эту новость. Так, Кристина Решетник опубликовала пост с реакцией в своих Instagram-stories.

Кристина Решетник призналась, что от таких цифр ей становится достаточно жутко и тревожно.

"Страшная цифра... от такой информации становится жутко. Что с теми детьми, куда же их отправили. Учитывая те страшные условия, в которых живет большинство россиян, как там дети должны выжить", - отметила жена Григория Решетника.

Кристина Решетник подчеркнула, что Украина платит огромную цену за свою свободу не только жизнями мирного населения и наших защитников, но и детьми, которых россия просто похищает из Украины.

"Боже, пусть это все закончится поскорее", - дополнила Кристина Решетник.

Стоит отметить, что еще в сентябре Европейский парламент призвал россию прекратить принудительную депортацию гражданского населения на оккупированных территориях Украины. Но, как обычно, рф проигнорировала призывы других стран.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.