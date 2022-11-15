Як повідомляє Politeka.net , 21-річна українська актриса та співачка Анна Трінчер нещодавно розповіла шанувальникам про жахливий напад панічної атаки, який стався з нею. Деякі користувачі мережі не повірили в її розповідь, тому знаменитість вирішила показати відео, що шокує, що з нею відбувалося під час нападу. Кадрами Анна поділилася на своїй сторінці у Instagram-stories.

Так, Анна Трінчер опублікувала ролик, де вона в істериці намагається заспокоїтись. Зірка під час приступу не могла нормально дихати. Поруч із нею в автомобілі сидів її чоловік, блогер Олександр Волошин . Саме він допоміг дружині впоратися з панічною атакою та казав, що треба робити, щоб заспокоїтись.

Сильний напад страху та тривоги у Анни супроводжувався характерними реакціями: нестачею повітря, запамороченням тощо.

"Було дуже погано. Те, що заспокоювало раніше - не працювало. Почалося все з того, що я забула краплі в ніс і мені здавалося, що я задихаюся", - поділилася знаменитість Анна Трінчер .

Артистка зізналася, що в неї сталася панічна атака через те, що вона забула вдома назальні краплі.

"Мені здавалося, що я вмираю... Чесно, саму себе шкода. Нам допоміг хлопець, який побіг за водою та краплями для носа, бо саме через це я й почала задихатися", – прокоментувала співачка.

Нагадаємо, Анна Трінчер перед весіллям блиснула пружними принадами, відео.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Анною Трінчер напередодні весілля.

Також Politeka писала, Анна Трінчер у сукні зі сміливими вирізами влаштувала ціле шоу в метро.