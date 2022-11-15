Сильный приступ страха и тревоги у Анны Тринчер сопровождался характерными реакциями: нехваткой воздуха, головокружением и так далее.

Как сообщает Politeka.net, 21-летняя украинская актриса и певица Анна Тринчер недавно рассказала поклонникам об ужасном приступе панической атаки, который произошел с ней. Некоторые пользователи сети не поверили в ее рассказ, потому знаменитость решила показать шокирующее видео, что с ней происходило во время приступа. Кадрами Анна поделилась на своей странице в Instagram-stories.

Так, Анна Тринчер опубликовала ролик, где она в истерике пытается успокоиться. Звезда во время приступа не могла нормально дышать. Рядом с ней в автомобиле сидел ее муж, блогер Александр Волошин. Именно он помог жене справиться с панической атакой и говорил, что нужно делать, чтобы успокоиться.

Сильный приступ страха и тревоги у Анны сопровождался характерными реакциями: нехваткой воздуха, головокружением и так далее.

"Было очень плохо. То, что успокаивало раньше – не работало. Началось все с того, что я забыла капли в нос и мне казалось, что я задыхаюсь", – поделилась знаменитость Анна Тринчер.

Артистка призналась, что у нее случилась паническая атака из-за того, что она забыла дома назальные капли.

"Мне казалось, что я умираю... Честно, саму себя жаль. Нам помог парень, который побежал за водой и каплями для носа, потому что именно из-за этого я и начала задыхаться", – прокомментировала певица.

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