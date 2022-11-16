Як повідомляє Politeka.net, російські окупанти 15 листопада завдали масованого ракетного обстрілу по Україні. Країна агресор-випустила майже 100 ракет, 77 із яких збили ППО. Танцівниця та переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова на своїй сторінці в Instagram зі сльозами на очах прокоментувала те, як росія масово обстрілює Україну.

Знаменитість Ілона Гвоздьова зазначила, що від цього насамперед страждають діти. Зокрема, дочка Ілони боїться виходити із дому.

"Після ракетних ударів моя дитина дуже злякалася. Рія боїться виходити, в принципі, на вулицю. І мені як мамі дуже прикро і боляче, що наші діти зараз змушені все це відчувати, бачити та чути. Сподіваюся, коли ми поїдемо, до Львова , вона трохи перезавантажиться, і після я планую її вивезти на три-чотири дні просто відпочити, щоб моя дитина трохи відволіклася", - розповіла танцівниця Ілона Гвоздьова.

Варто нагадати, що влучення російських ракет були. Росія потрапила до двох житлових будинків, розташованих у Печерському районі столиці. Крім того, окупанти потрапили в енергетичні об'єкти, через що багато українців залишилися без світла.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.

Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.