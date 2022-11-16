На відео Христина Решетник позує в чорній сукні, що облягає, з розрізом посередині і пікантним декольте.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник – багатодітні батьки. Крім того, Христина знаходить час не тільки на дітей але й на те, щоб зніматись у фотосесіях, де демонструє яскраві образи. Моментами однієї з таких зйомок дружина Решетника поділилася на своїй сторінці в Instagram .

На відео Христина Решетник позує в чорній сукні, що облягає, з розрізом посередині і пікантним декольте. Прикраси - кольє на шиї, масивний годинник і браслет на руках - вигідно підкреслюють весь елегантний образ. Її темні локони стилісти уклали на кшталт голлівудських фільмів "золотого століття " .

Дружина телеведучого Григорія Решетника на кадрах йде європейським нічним містом, немов подіумом, розгортаючись і вигідно демонструючи свій образ. На задньому фоні грає знаменита пісня "Feeling Good" Майкла Бубле.

"Хоч би що було вчора, сьогодні продовжуй жити і підкорювати цей світ", - підписала кадри Христина Решетник.

Користувачі мережі написали під відео, що на нього можна дивитися вічно і захоплюватися красою Христини: "Шикарна", "А я взагалі кайфую від тебе", "Богиня, відео можна дивитися знову і знову", "А чоботи якісь".



Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.