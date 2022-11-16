Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Кроме того, Кристина находит время не только на детей, но и на то, чтобы сниматься в фотосессиях, где демонстрирует яркие образы. Моментами одной из таких съемок жена Решетника поделилась на своей странице в Instagram.
На видео Кристина Решетник позирует в черном облегающем платье с разрезом посередине и пикантным декольте. Украшения - колье на шее, массивные часики и браслет на руках - выгодно подчеркивают весь элегантный образ. Ее темные локоны стилисты уложили в духе голливудских фильмов "золотого века".
Жена телеведущего Григория Решетника на кадрах идет по европейскому ночному городу, словно по подиуму, разворачиваясь и выгодно демонстрируя свой образ. На заднем фоне играет знаменитая песня "Feeling Good" Майкла Бубле.
"Что бы ни было вчера, сегодня продолжай жить и покорять этот мир", - подписала кадры Кристина Решетник.
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Пользователи сети написали под видео, что на него можно смотреть вечно и восхищаться красотой Кристины: "Шикарная", "А я вообще кайфую от тебя", "Богиня, видео можно смотреть снова и снова", "А сапоги то какие".
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.