Під час сьогоднішньої тривоги хлопчики попросили Христину Решетник записати з ними відео.

Як повідомляє Politeka.net, Христина та Григорій Решетник виховують трьох синів: старші Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році, а молодший Олександр з'явився на світ наприкінці листопада 2020 року. Вся родина телеведучого спускається в укриття, коли лунає повітряна тривога. Багатодітна матуся показала у Instagram відео із укриття з дітьми, які передали дуже важливий меседж.

Зокрема, у будинку Решетників немає спеціально укриття, тому вони спускаються на парковку та ховаються там до відбою. На парковці батьки намагаються зайняти чимось своїх дітей, тому хлопчики катаються на самокатах, читають книги та слухають музику.

Під час сьогоднішньої тривоги хлопчики попросили Христину Решетник записати з ними відео, адже їм є що сказати. Зокрема, хлопчики заявили: "Україна переможе, а росія програє та білоруси теж програють".

"Устами дитини говорить істина. Ми в укритті. А ви теж? Як ситуація?", - написала Христина Решетник. А Григорій Решетник додав, що дуже пишається своїми синами.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.