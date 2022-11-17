Как сообщает Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года. Вся семья телеведущего спускается в укрытие, когда звучит воздушная тревога. Мнодетная мамочка показала в Instagram видео из укрытия с детьми, которые передали очень важный месседж.
В частности, в доме Решетников нет специально укрытия, потому они спускаются на парковку и прячутся там до отбоя. На парковке родители пытаются занять чем-то своих детей, потому мальчики катаются на самокатах, читают книги и слушают музыку.
Во время сегодняшней тревоги мальчики попросили Кристину Решетник записать с ними видео, ведь им есть, что сказать. В частности, мальчики заявили: "Украина победит, а россия проиграет и беларусы тоже проиграют".
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"Устами ребенка говорит истина. Мы в укрытии. А вы тоже? Как ситуация?", - написала Кристина Решетник. А Григорий Решетник добавил, что очень гордится своими сыновями.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.