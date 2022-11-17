Як повідомляє Politeka.net , популярний український ведучий Юрій Горбунов із перших днів вторгнення окупантів підтримує наших громадян та висвітлює ситуацію в Інстаграм. Також телеведучий не забуває спілкуватися з шанувальниками та періодично публікує не лише новини, а й пости, щоби підтримати бойовий дух.

Не зміг Юрій промовчати на одну з тем, що особливо розлютила українців. Під час втечі з Херсона російські нападники обікрали навіть заповідники та зоопарки. В одному з місць було викрадено навіть єнота, причому досить жорстоким способом. Окупанти знімали нелюдське поводження на відео.

Щоб розрядити обстановку, Горбунов пожартував: «Помста єнота!!

«Це бойовий єнот 💪; І начебто не дім; І скрізь не рідні люди; Єнот-Патріот) Могилянку закінчив 😅🇺🇦🇺; Bring back the raccoon!».

Ми писали, іноді хочеться сісти та подивитися старі фотографії з мирного життя. Цим зайнявся український телеведучий та актор Юрій Горбунов, який знайшов у своєму архіві знімок із гуртом Kalush Orchestra.

На знімку можна побачити учасників знаменитого гурту, які позують на камеру. Поруч стоїть телеведучий, котрий щасливо посміхався на камеру.

Нагадаємо, що соліст Kalush Псюк показав, як виглядав у дитинстві, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Осадча зустрілася із солістом KALUSH, здивувавши виглядом.

Також Politeka писала, що Kalush Orchestra терміново попросили допомоги українців після скандалу за кордоном.