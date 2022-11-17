Как сообщает Politeka.net, популярный украинский ведущий Юрий Горбунов с первых дней вторжения оккупантов поддерживает наших граждан и освещает ситуацию в Инстаграм. Также телеведщий не забывает общаться с поклонниками и периодически публикует не только новости, но и посты, чтобы поддержать боевой дух.
Не смог Юрий промолчать на одну из тем, особенно взбесившую украинцев. При побеге из Херсона российские приступники обворовали даже заповедники и зоопарки. В одном из мест был похищен даже енот, причем довольно жестоким способом. Оккупанты снимали бесчеловечное обращение на видео.
Чтобы разрядить обстановку, Горбунов отшутился: «Месть енота!!
«Это боевой енот 💪; И вроде бы не дом; И везде не родные люди; Енот-Патриот) Могилянку окончил😅🇺🇦🇺; Bring back the raccoon!!!».
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Мы писали, иногда хочется сесть и посмотреть старые фотографии из мирной жизни. Этим занялся украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов, который нашел в своем архиве снимок с группой Kalush Orchestra.
На снимке можна увидеть участников знаменитой группы, которые позируют на камеру. Рядом стоит телеведущий, который счастливо улыбался на камеру.
Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, Осадчая встретилась с солистом KALUSH, удивив видом.
Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей.