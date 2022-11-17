Вихований артист Артем Пивоваров дав автограф дівчатам, проте за такий необережний вчинок лаяв їх гнівно, не в силах стримати емоції.

Як повідомляє Politeka.net, український співак, автор музичного проекту "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров потрапив у неприємну ситуацію. Детальніше про цей інцидент артист зважився розповісти на своїй сторінці в Instagram. Він уточнив, що інцидент трапився з ним під час одного з недавніх концертів.

Музикант розповів, що під час виступу йому примудрилися розв'язати шнурки на кросівках. Це зробили його прихильниці, щоби привернути увагу кумира. Артем Пивоваров на щастя помітив це вчасно. Коли він сів зав'язати шнурки, фанатки кинулися до нього за автографом.

Вихований артист дав автограф дівчатам, проте за такий необережний вчинок насварив їх гнівно, не в силах стримати емоції.

"От що. Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко. Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Краще б зняли одяг з мене". — сказав розлючений Артем Пивоваров .

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