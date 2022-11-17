Как сообщает Politeka.net, украинский певец, автор музыкального проекта "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров попал в неприятную ситуацию. Детальнее об этом инциденте артист решился рассказать на своеф странице в Instagram. Он уточнил, что инцидент произошел с ним во время одного из недавних концертов.
Музыкант рассказал, что во время выступления, ему умудрились развязать шнурки на кроссовках. Это сделали его поклонницы, чтобы привлечь внимание кумира. Артем Пивоваров, к счастью, заметил это вовремя. Когда же он присел завязать шнурки, фанатки бросились к нему за автографом.
Воспитанный артист дал автограф девушкам, однако за такой неосторожный поступок отругал их гневно, не в силах сдержать эмоции.
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"Вот что. Какой смысл этого? Чтобы я просто разбил себе голову? Ну класс! Ну это просто супер... Как закончить концерт максимально быстро. Просто развязать ему шнурки, чтобы он разбил себе голову. Уж лучше бы сняли одежду с меня", — сказал разъяренный Артем Пивоваров.
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.
Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.