Як повідомляє Politeka.net, 17 листопада в Україні випав перший сніг. Подекуди опади досягли 10 см. Відео та фото засніжених міст України ділилися користувачі мережі. Цього дня дружина Григорія Решетника вирішила вийти на прогулянку із молодшим сином Сашенькою. Милими фото Христина Решетник поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Мама з хлопчиком прогулялися на майданчику біля свого будинку і насолодилися першим сніжком, який присипав ще зелені газони та дерева з жовтим листям. Христина Решетник не втрималася і зробила знімки молодшого синочка. Малюк чарівно позував з листочком клена в руках і збирав сніжок біля лавочок.

Дружина Григорія Решетника одягла хлопчика в синій комбінезон, що утеплює, на руках у нього світлі сірі рукавички, а на голові шапочка з вушками.

"Якщо діти раділи сьогодні дуже сильно, то для мене зима в принципі і не закінчувалася! Вона вже триває рік. Але саме діти та їхні щасливі емоції дуже заряджають і надають мені сил. На фото – вічне джерело моєї енергії – Олександр Решетник. Заряжайтеся і ви на здоров'я", - підписала милі кадри Христина Решетник.

Користувачі мережі зворушилися, побачивши такі фото і почали залишати для Сашеньки компліменти: " Такі солодкі ці щічки", "Який котик", "Які розумні очі", "Ну який красень", "Мамин синочок", "Маленький Гриша".

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.