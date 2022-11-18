Наприкінці грудня складається фінал Нацвідбору на Євробачення, у якому братимуть участь виконавці, імена яких назвали раніше.

Нагадаємо, оголошення фіналістів призвело до бурхливого обговорення в Мережі.

Так, деякі обурені, що не пройшла учасниця «Лілу45», немає у цьому списку й Валерії Кудрявець (Skylerr).

Деякі користувачі соцмереж зізнавалися, що майже нікого не знають. Українська співачка та екс-учасниця «Євробачення» Настя Приходько також поспішила зазначити, що нікого не знає і зізналася, що їй цього року не цікаво «Євробачення» взагалі – «не до того».

«Тому, не слухаючи фіналістів, повірю у свою інтуїцію. Поїде….. Хай буде група tvorchi…Все! Більше жодних коментарів щодо цього піду стежити за новинами з фронту!», - сказала Приходько.

Артистка також додала, що на тлі всіх невідомих більш менш відома – Jerry Heil.

«Що це я забула кулуарні домовленості… Навіть переможця на самому конкурсі видно одразу тому, що спочатку обирають, потім передивляться, потім домовляються з країною, яка може фінансувати Євробачення, тобто має гроші на все це шоу, а вже потім підбирають менш цікавих, щоб одразу голосували за переможця тієї країни, з якою домовилися – бо інших немає…», - пояснила «схему» Приходько.

Втім, на думку Насті, на перемогу України на Євробаченні 2023 року чекати не варто – «є певні правила».

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто може стати членами журі на Нацвідборі Євробачення.

Також повідомлялося вже про перший скандал у Нацвідборі.

Крім того, повідомлялося, що на результати голосування відреагувала сама Тіна Кароль.