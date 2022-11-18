Відома актриса театру та кіно Ольга Сумська щодня розповідає про себе та свою творчість - артистка продовжує виступати на спектаклях разом із чоловіком та подорожує Україною. Також Ольга висвітлює ситуацію в країні та ділиться особистими зауваженнями.

На цей раз Ольга представила пророчі слова В'ячеслава Чорновола:

«Проголошення незалежності — тільки перший крок. Наступний, складніший — перетворення глевкого населення на гордий народ. Я не знаю, коли це станеться. Якщо не збережемо мову, не відродимо почуття гордості за неї, не станеться ніколи. Самоповага неможлива без гідної поваги до голосу предків. Коли предки залишаються забутими, коли їхній попіл не стукає в серця нащадків, нащадки залишаються тінями» - зауважила Ольга, цитуючи Чорновола.

Також на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила кадри від Херсонської обласної військової адміністрації, як над деокупованим Херсоном тепер майорить великий український прапор.



"Після курйозного випадку дворічної давності так і не встигли встановити новий флагшток у заплановані терміни. Це планували зробити навесні 2022 року, проте завадила повномасштабна війна, розповіли в Офісі президента. Хлопці сховали флагшток на виробництві. І він пережив усю окупацію! встановили його. Встановили в українському Херсоні! І підняли український прапор", - пише Ольга Сумська.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.