Цього разу Христина Решетник поділилася в Instagram рецептом млинців, які їй допомагають робити діти.

Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Григорія Решетника - не тільки великий професіонал своєї справи, але ще прекрасна дружина, чудова любляча мати і вміла господиня, вона веде свій блог і регулярно забезпечує цікавою інформацією, барвистими фото та ділиться особистим та потаємним.

Цього разу Христина Решетник поділилася в Instagram рецептом млинців, які їй допомагають робити діти.

"Млинці за маминим рецептом. 100% рецепт, який зможе зробити кожен. Наші діти теж мені допомагають))", - зазначила Христина Решетник.

Отже, для половини порції вам необхідно взяти: 1 склянку борошна, 1.5-2 склянки молока, 2 ложки цукру, 2 яйця, 1.5 ложки олії та трохи солі.

"Яйця змішуємо з цукром, додаємо сіль, збиваємо, додаємо молоко поступово (1 склянку), розміщуємо та додаємо ще половину склянки, потім всипаємо борошно поступово. Можна додати ще молока, якщо тісто густе. Наприкінці обов'язково додаємо 1.5 ст. рослинної олії", - поділилася Христина Решетник рецептом млинців, якими частенько тішить свою родину.

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