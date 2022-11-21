В этот раз Кристина Решетник поделилась в Instagram рецептом блинчиков, которые ей помогают делать дети.

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Григория Решетника - не только большой профессионал своего дела, но еще прекрасная жена, чудесная любящая мать и умелая хозяйка, она ведет свой блог и регулярно снабжает интересной информацией, красочными фото и делится личным и сокровенным.

В этот раз Кристина Решетник поделилась в Instagram рецептом блинчиков, которые ей помогают делать дети.

"Блинчики по маминому рецепту. 100% рецепт, который сможет сделать каждый. Наши дети тоже мне помогают))", - отметила Кристина Решетник.

Итак, для половины порции вам необходимо: 1 стакан муки, 1.5-2 стакана молока, 2 ложки сахара, 2 яйца, 1.5 ложки масла и немного соли.

"Яйца смешиваем с сахаром, добавляем соль, взбиваем, добавляем молоко постепенно (1 стакан), размещаем и добавляем еще половину стакана, затем всыпаем муку постепенно. Можно добавить еще молока, если густое тесто. В конце обязательно добавляем 1.5 ст.л. растительного масла", - поделилась Кристина Решетник рецептом блинчиков, которыми частенько радует свою семью.

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