Як повідомляє Politeka.net, після виходу четвертого випуску 12-го сезону реаліті "Холостяк" фіналіст "Холостячки" з Ксенією Мішиною та бізнесмен Олексій Тригубенко у Stories назвав імена дівчат, які є його фаворитками на шоу в даний момент.

Серед усіх Олексій Тригубенко вибрав трьох – це актриса Вікторія Варлей, фінансовий аналітик Аліна Єршова та круп'є Єлизавета Кондрашевська.

Щодо Вікторії – Олексій зізнався, що якби був "Холостяком", то вибрав би її. "Хтось зі мною давно розуміють, про що я. Родзинка цього сезону. Люблю її коментарі", - зауважив чоловік.

Олексій додав, що на шоу почала відкриватися Ліза. Він назвав її розумною, красивою та милою.

Аліна для Тригубенка є фаворитом з усіх поглядів на життя та цінностей.

"Ліза дуже класно почала відкриватися. Розумна, красива, мила. Легке і щире спілкування на побаченні. Продовжуй у тому ж дусі. Аліна з усіх поглядів на життя та цінності — мій фаворит. Просто one love", — додав Олексій Тригубенко .

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