Українські музиканти Yarmak та Коля Серга влаштували невеликий концерт для херсонців просто неба, на якому виконали кілька пісень.

Як повідомляє Politeka.net, бійці "Культурного десанту" співак Коля Серга та реп-виконавець Yarmak , а також скрипаль Мойсей Бондаренко разом із жителями Херсона заспівали гімн України в центрі звільненого міста. Відео з'явилося на сторінці у Instagram "Культурного фронту".

Українські музиканти влаштували невеликий концерт для херсонців просто неба, на якому виконали кілька пісень.

Місцеві жителі із синьо-жовтими прапорами охоче підтримали артистів та заспівали разом із ними гімн України. Як подарунок Коля Серга отримав від херсонців два стиглі кавуни.

У коментарях користувачі мережі подякували музикантам та зазначили, що їм "арбуз" дуже пасує.

Коля Серга також розповів, як його приймали у Херсоні, та які емоції витали у повітрі одразу після звільнення.

"Мене прийняли дуже тепло. Було багато обіймів - люди просто бігли, щоб обійняти і сказати спасибі. Розумію, що Росія з приходом намагається вибити всю людяність, виключити інтелектуальні функції, почуття. Тому тут дуже зголодніли за цим - дуже круто, що звільнення сталося ", - заявив артист.

Нагадаємо, що Коля Сєрга та Даніель Салем терміново звернулися до українців.

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