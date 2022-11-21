Украинские музыканты Yarmak и Коля Серга устроили небольшой концерт для херсонцев под открытым небом, на котором исполнили несколько песен.

Как сообщает Politeka.net, бойцы "Культурного десанта" певец Коля Серга и рэп-исполнитель Yarmak, а также скрипач Моисей Бондаренко вместе с жителями Херсона спели гимн Украины в центре освобожденного города. Видео появилось на странице в Instagram "Культурного фронта".

Украинские музыканты устроили небольшой концерт для херсонцев под открытым небом, на котором исполнили несколько песен.

Местные жители с сине-желтыми флагами охотно поддержали артистов и спели вместе с ними гимн Украины. В качестве подарка Коля Серга получил от херсонцев два спелых арбуза.

В комментариях пользователи сети поблагодарили музыкантов и отметили, что им "кавун" очень идет.

Коля Серга также рассказал, как его принимали в Херсоне, и какие эмоции витали в воздухе сразу после освобождения.

"Меня приняли очень тепло. Было много объятий — люди просто бежали, чтобы обнять и сказать спасибо. Понимаю, что Россия с приходом пытается выбить всю человечность, исключить интеллектуальные функции, чувства. Поэтому здесь очень изголодали за этим — очень круто, что освобождение произошло", — заявил артист.

Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.

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