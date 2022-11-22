Як повідомляє Politeka.net, після початку повномасштабного вторгнення Маша Єфросиніна разом із дітьми переїхала до Європи, де як волонтер допомагала біженцям, а також веде благодійні концерти. Не забуває вона і про свій блог, де розповість правду про те, що відбувається в Україні.
На цей раз знаменитість показала в Instagram, як росіяни ставляться до власних дітей і змушують робити пропаганди заради.
У сторіс Маша Єфросиніна поділилася промовистим фото, на якому школярів на росії після змагань змусили лягти на підлогу у формі літери "Z", що є символом окупантів.
Телеведуча була шокована подібним вчинком і впевнена, що після такого "виховання" на цих школярів чекає сумнівне майбутнє.
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"На росії після одного з матчів дітей зобов'язали лягти на підлогу у формі літери "зю". Ось що з них виросте? Чи травмовані, чи ватяні...", - написала Маша Єфросиніна.
Варто зазначити, що після початку війни на росії почали проводити акції на підтримку армії, "спецоперації" та особисто путіна. Головним їх атрибутом стала буква Z — саме цим символом позначається російська техніка в Україні. Досить часто ідеологи та пропагандисти використовують для цього дітей.
Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.
Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.
Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.