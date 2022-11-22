Как сообщает Politeka.net, после начала полномасштабного вторжения Маша Ефросинина вместе с детьми переехала в Европу, где как волонтер помогала беженцам, а таже ведет благотворительные концерты. Не забывает она и о своем блоге, где рассказывет правду о происходящем в Украине.
В этот раз знаменитость показала в Instagram, как россияне относятся к собственным детям и заставляют делать пропаганды ради.
В сторис Маша Ефросинина поделилась красноречивым фото, на котором школьников на россии после соревнований заставили лечь на пол в форме буквы "Z", являющейся символом оккупантов.
Телеведущая была шокирована подобным поступком и уверена, что после такого "воспитания" этих школьников ждет сомнительное будущее.
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"На россии после одного из матчей детей обязали лечь на пол в форме буквы "зю". Вот что из них вырастет? Или травмированные, или ватные...", — написала Маша Ефросинина.
Стоит отметить, что после начала войны на россии начали проводить акции в поддержу армии, "спецоперации" и лично путина. Главным их атрибутом стала буква Z — именно этим символом обозначается российская техника в Украине. Довольно часто идеологи и пропагандисты используют для этого детей.
Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.
Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.