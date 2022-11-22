Українська співачка Alina Pash взимку цього року потрапила до гучного скандалу через те, що вона незаконно приїхала до окупованого росією Криму і підробила довідку про поїздку. В інтерв'ю для YouTube-каналу "Палає" вона зізналася у публічній брехні з приводу своєї поїздки на анексований півострів.

Виконавиця зізналася, що спочатку справді вагалася, як саме вона потрапила на територію анексованого півострова. Пояснюється це тим, що поїздка відбулася у 2015 році та всіх деталей співачка нібито не могла згадати. Крім того, дався взнаки тиск з боку журналістів і ведучих.

Alina Pash все ж таки визнала, що таки незаконно в'їжджала до Криму з території росії. Також співачка підтвердила, що історія з довідкою — це теж брехня, через яку їй дуже прикро.

"Я розумію, що це не класно, це тупо та безвідповідально, і я беру на себе цей рюкзак з камінням, який мені потрібно буде нести. Я приймаю на себе цю відповідальність зараз. Це був публічний обман, значить. І мені дуже прикро, що він такий гучний стався і ще й перед такими подіями. Хоча моя пісня була зовсім протилежною. Вся ця історія, це дуже неприємна історія брехні. Брехні з метою зробити щось хороше", — додала Alina Pash.

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