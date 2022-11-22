Украинская певица Alina Pash зимой этого года попала в громкий скандал из-за того, что она незаконно приехала в оккупированный россией Крым и подделала справку о поездке. В интервью для YouTube-каналу "Палає" она призналась в публичном вранье по поводу своей поездки на анексированный полуостров.
Исполнительница призналась, что сначала действительно колебалась, как именно она попала на территорию аннексированного полуострова. Объясняется это тем, что поездка произошла в 2015 году и всех деталей певица якобы не могла вспомнить. Кроме того, сказалось давление со стороны журналистов и ведущих.
Alina Pash все же признала, что таки незаконно въезжала в Крым с территории россии. Также певица подтвердила, что история со справкой — это тоже ложь, из-за которой ей очень досадно.
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" Я понимаю, что это не классно, это тупо и безответственно, и я беру на себя этот рюкзак с камнями, который мне нужно будет нести. Я принимаю на себя эту ответственность сейчас. Это был публичный обман, значит. И мне очень досадно, что он такой громкий произошел и еще и перед такими событиями. Хотя моя песня была совершенно об обратном. Вся эта история, это очень неприятная история лжи. Лжи с целью сделать что-то хорошее", — добавила Alina Pash.
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