Згадуючи той день, українську телеведучу Машу Єфросиніну починають душити сльози. Але вона пишається чоловіком за його позицію.

Телеведуча Маша Єфросиніна на початку повномасштабного вторгнення виїхала з України. Її чоловік залишився у Києві та вступив до лав ЗСУ. Тоді Єфросиніна була дуже ображена на нього. В інтерв'ю із психологом на своєму YouTube-каналі ведуча зізналася, що все ще не може без сліз реагувати на рішення чоловіка.

Згадуючи той день, Машу починають душити сльози. Але вона пишається чоловіком за його позицію. Наразі невідомо, де саме Тимур Хромаєв, але, за словами дружини, він пішов добровольцем до ЗСУ.

"Коли мій чоловік сказав, що він пішов до ЗСУ, - я навіть зараз не можу говорити, відчуваю, що мене душать сльози. Але паралельно з тим, що я на нього скривджена і дуже боюся, я відчуваю гордість", - заявила Маша Єфросиніна.

Раніше у розмові з Олесею Бацман Єфросиніна говорила, що злилася на чоловіка за те, що він ухвалив таке рішення.

"Кричала: Чому саме ти? Що, без тебе там не обійдуться?! Все це було. Я навіть не приховуватиму. А потім я подивилася на нього на нашому останньому побаченні. І зрозуміла, що пишаюся. Ми всі повинні пишатися нашими чоловіками". — казала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

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