Вспоминая тот день, украинскую телеведущую Машу Ефросинину начинают душить слезы. Но она гордится мужем за его позицию.

Телеведущая Маша Ефросинина в начале полномасштабного вторжения уехала из Украины. Ее муж остался в Киеве и вступил в ряды ВСУ. Тогда Ефросинина была очень обижена на него. В интервью с психологом на своем YouTube-канале ведущая призналась, что все еще не может без слез реагировать на решение мужа.

Вспоминая тот день, Машу начинают душить слезы. Но она гордится мужем за его позицию. Пока неизвестно, где именно Тимур Хромаев, но, по словам жены, он пошел добровольцем в ВСУ.

"Когда мой муж сказал, что он пошел в ВСУ, — я даже сейчас не могу говорить, чувствую, что меня душат слезы. Но параллельно с тем, что я на него обижена и очень боюсь, я испытываю гордость", — заявила Маша Ефросинина.

Ранее в беседе с Алесей Бацман Ефросинина говорила, что злилась на мужа за то, что он принял такое решение.

"Кричала: Почему именно ты? Что, без тебя там не обойдутся?! Все это было. Я даже не буду скрывать. А потом я посмотрела на него на нашем последнем свидании. И поняла, что горжусь. Мы все должны гордиться нашими мужчинами", — говорила Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.