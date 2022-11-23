Анна Трінчер відповіла хейтерці, яка розкритикувала її через бардак у будинку.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. І пара незадовго до весілля винайняла собі нову шикарну квартиру. А днями Трінчер із Волошиним вирішили найняти хатню робітницю. Жінка, яка прийшла на співбесіди, побачила багато посуду в мушлі і почалися розбирання. Анна через це навіть зазнала панічної атаки, про що розповіла після подій, що відбулися.

А тепер Трінчер в Інстаграм вирішила відповісти фанатці, яка розкритикувала Ганну через бардак у будинку.

"Як може бути такий срач, коли жінка в будинку??? Взагалі не розумію. Ти все маєш робити сама і готувати, і прибирати", - написала фанатка у коментарі, на який Трінчер вирішила відповісти.

"Улюблена рубрика - навчи Анечку Трінчер жити)", - іронічно відповіла Ганна, поділившись фото, де перед дзеркалом позувала в шубі.

Нагадаємо, до будинку Трінчер увірвалася чужа жінка, біля зірки паніка

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер у гарячому образі блиснула округлостями.

Також Politeka повідомляла, що Трінчер показала типових заздрісників чоловіків, яким не дають спокою її форми.



