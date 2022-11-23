На своїй сторінці в Instagram артист прокоментував суперфінал 12 сезону шоу «Голосу країни» та розповів, що вирішив зробити разом зі своєю дружиною Настею Каменських.

"Закінчився Голос 12, який ми знімали у метрополітені міста Києва на станції метро Майдан Незалежності. Я дуже вдячний тренерам Голосу з різних країн за пітримку в цей непростий для України час. Дякую всім, хто віддавав голоси за мою команду, бо кожен ваш голос, кожне SMS - то донат на закупівлю комплектів обладнання для розмінування Херсонщини. Від нашої сімейної пари з Настею Каменських ми додали 100 000 гривень у загальний збір", — пише Потап.

"Я вдячний всім учасникам, але особливо хочу подякувати команді Потапа, Ви неймовірні!!! Дякую всім телевізійним профі, завдяки яким ми продовжуємо боротьбу на інформаційному фронті, за те, що Голос відбувся, за те, що ми робимо все, щоби світ не забував про війну!!!!", — наголосив Потапенко.

Нагадаємо, 20 листопада у прямому ефірі відбувся суперфінал 12 сезону «Голосу країни». Переможницею стала Марія Квітка, яка після сліпих прослуховувань спочатку потрапила до команди Ольги Полякової, однак у нокаутах програла своєму супернику та опинилася у команді «Другий шанс».

Нагадаємо, не всім сподобалося, хто переміг у "Голосі країни-12".

Також повідомлялось, що Оля Полякова відреагувала на переможницу і дала обіцянку артисту зі своєї команди.

Крім того, Politeka.net писала, що Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.