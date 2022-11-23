У коментарях користувачі мережі писали компліменти для Христини Горняк, давали їй поради і зазначали, що вона їх надихає.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк після чуток про розлучення з чоловіком вирішила розвіятися від сумних думок і знову поїхала до Європи. Зокрема дівчина вирішила зимувати у Відні. Кілька годин тому, вона опублікувала в Інстаграм новий знімок з підписом, який ніби натякає - пара справді розлучилася.

Зокрема, Христина Горняк написала: "Просто даю собі час відпочити. дозволяю собі це, бо я сама одна".

На знімку нотаріус видерлася на поручні біля старих європейських будиночків. Вона підставила обличчя променям сонця і заплющила очі, м'яко посміхаючись. На ній джинси-палаццо, білий джемпер та замшеві черевики на підборах. Талію вона підкреслила ремінцем, а також взяла із собою сонцезахисні окуляри.

У коментарях користувачі мережі писали компліменти для Христини Горняк, давали їй поради і зазначали, що вона їх надихає: "Так, це допомагає після розлучення. Але ефективніше поринуть в інші відносини і так щоб закохатися. Перевірено!" у кожної жінки на все життя", "Ви надихаєте".

Варто зазначити, що наприкінці жовтня українські ЗМІ повідомили, що пара оформила розлучення. Ні Володимир Остапчук, ні його дружина не заперечували це та не підтверджували.

Раніше Володимир Остапчук був одружений із перекладачкою Оленою Войченко. Пара прожила у шлюбі 12 років. У них народилося двоє дітей: дочка Емілія (2013) та син Еван Олександр (2018). Подружжя розірвало шлюб 6 березня 2020 року.

Нагадаємо, що дружина Остапчука раптово заговорила про знайомство з чоловіками.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука вирішила розвіятись від сумних думок і поспішила на довгоочікувану зустріч.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука після чуток про розлучення заговорила про гроші і другого чоловіка.