Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Григорія Решетника активно веде свій блог. Там вона ділиться кадрами зі своїх робочих буднів, не забуває показувати знімки з чоловіком і трьома синами, а також вражає повсякденними образами. Кілька годин тому у своїх Instagram-Stories Христина Решетник вирішила відповісти на запитання користувачів мережі.

Зокрема, багатьох її підписників хвилювало питання про те, чому пара все ще залишається в Україні, а не поїде у безпечніше місце. Деякі користувачі мережі пропонували сім'ї телеведучого перебратися на Західну Україну, якщо вони не хочуть залишати свою країну. Христина Решетник дала рішучу відповідь, адже причина проста.

"Бо ми працюємо в Києві і діти ходять тут до школи. Але якщо так триватиме, то доведеться думати над тимчасовим переїздом на Західну - адже з маленькими дітьми дуже складно без світла, води та тепла - коли на вулиці -2. Але, поживемо та побачимо. Хоча Україну ми покидати не збираємося", - зазначила дружина телеведучого Григорія Решетника.

Крім того, безліч людей цікавило, що вона думає про терміни закінчення війни, яку розв'язала росія 24 лютого. Так, Христина зізналася, що їй би хотілося якнайшвидшого закінчення, але жінка бачить передумови того, що війна затягнеться ще мінімум на рік.

"Судячи з того, як відбуваються всі процеси, війна вигідна багатьом сторонам, тому війна триватиме ще мінімум рік. А цього дуже не хотілося б. Вся надія на ЗСУ - тільки вони можуть переламати хід війни і все може різко змінитися", - додала Христина Решетник.

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