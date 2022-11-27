Відома співачка та член журі шоу "Голос" вразила кадрами поза сценою перед голосуванням.

Популярна співачка, відома артистка та одна із членів журі пісенного шоу «Голос» Надя Дорофєєва часто привертає увагу до себе. Артистка після складної теми розлучення з Дантесом та нових стосунків з другом Мішею Кацуріним звикла до спірних слів на свою адресу.

Тим не менш, Дорофєєва залишається собою, займається сольною кар'єрою та показує прості кадри з колегами. Наразі Надя готується до виходу нових композицій, активно тренує нові танцювальні зв'язки та не забуває ділитися короткими уривками з майбутніх пісень перед виходом.

В Інстаграм Наді вдалося привернути увагу щасливими фото без вдавання з подругою та колегами.

«Чекаю на результати голосування» – нагадала Надя про свою участь у шоу «Голос.

Раніше Надія Дорофєєва постала перед шанувальниками у гарній елегантній сукні білого кольору.

Акуратне декольте, копиця розкішних локонів, макіяж з акцентом на очі, підведені акуратними широкими стрілками, зробили ляльковий образ Наді особливо привабливим. Також вона показала, що настрій українців нічим не зіпсувати, бо щасливо посміхається на фото.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

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