Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар та ресторатор колумбійського походження. Також знаменитість судить "Майстер Шеф" разом із Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським. Не забуває Хіменес-Браво і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Ектор вирішив розповісти, як йому довелося їсти в автомобілі.

"Всім привіт, останніми днями для кожного важкі, але треба триматися", - почав Хіменес-Браво.

"Оскільки немає води і світла, мій сніданок не вдома, а в машині. Дивіться, що я їстиму", - продовжив Ектор.

"Дуже давно не їв макнаггетс", - додав зірка.

"Чесно, я не пам'ятаю, коли був останній раз, коли я їв макнаггетс. Я просто в шоці. Ну, вдома неможливо робити сніданок, нема води, нема душа, неможливо готувати. Тому я зараз сиджу в машині і снідаю", - сказав Ектор.

"Мій вердикт", - написав зірка на наступний сторіс.

"Чесно це не дуже", - додав Хіменес-Браво.

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