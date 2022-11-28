Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Ектор показав, як тренується у спортзалі, поділившись новими кадрами у сторіс.

"Ранок починається активно", - розпочав Хіменес-Браво.

"Сьогодні тренував ноги", - написав Ектор на другому сторісі, де робив вправу для ніг під наглядом тренера.

А після цього зірка вирішила показати друге тренування для ніг, але вже у міських умовах.

"Що ви бачите перед собою? Дивіться далі", - написав зірка, показуючи хмарочос.

"Це мій будинок. І зараз мені потрібно йти до моєї квартири на 26-му поверсі", - сказав зірка у своєму блозі.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував дегустацію їжі з Мака

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, без чого не уявляє свого життя.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт простої та ситної страви для всієї родини.



