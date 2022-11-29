У підписі до фото Олександр Положинський опублікував знімок засніжених сосен, які були сфотографовані десь на передовій.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак Олександр Положинський автор та фронтмен кількох груп, таких як "Тартак", "Олів'є", "Був'є", служить у ЗСУ і продовжує писати. Нещодавно в Instagram вона розмістила вірш, який присвятив захисникам та захисникам України.

"В темряві лягаю спати на сніг.

Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг.

Пальці – у спальник, і весь за ними услід.

Ковток із фляги – язик ламає лід.



Вночі прокидаюся – б‘ють дрижаки.

Прагну тепла і світла, та поки все навпаки.

Це зміниться на краще – бо змінитись повинно.

Терміново потрібно до вітру. Зимно", – написав Олександр Положинський.

У підписі до фото Олександр Положинський опублікував знімок засніжених сосен, які були сфотографовані десь на передовій.

У коментарях користувачі мережі відзначали, що їхній вірш музиканта неймовірно зачепив і вони ледве стримують сльози, коли перечитують рядки: "До кісток пробирає", " Тримайтеся Олександр, і дякую за мій ранок вдома", "До мурашок і просто в серце", "Сиджу в теплі і в безпеці далеко від війни. І коли я читаю твої рядки, мені стає соромно".

Нагадаємо, що Положинський розповів про страх, який постійно відчуває на фронті.

Як повідомляла Politeka, Положинський знайшов винних у конфлікті на Донбасі.

Також Politeka писала, що Положинський пояснив, чому українська мова така важлива на фронті.