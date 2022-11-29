Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак Олександр Положинський автор та фронтмен кількох груп, таких як "Тартак", "Олів'є", "Був'є", служить у ЗСУ і продовжує писати. Нещодавно в Instagram вона розмістила вірш, який присвятив захисникам та захисникам України.
"В темряві лягаю спати на сніг.
Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг.
Пальці – у спальник, і весь за ними услід.
Ковток із фляги – язик ламає лід.
Вночі прокидаюся – б‘ють дрижаки.
Прагну тепла і світла, та поки все навпаки.
Це зміниться на краще – бо змінитись повинно.
Терміново потрібно до вітру. Зимно", – написав Олександр Положинський.
У підписі до фото Олександр Положинський опублікував знімок засніжених сосен, які були сфотографовані десь на передовій.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Катя Осадча розповіла про трагедію та звернулася до українців по допомогу: "Цьому болю немає меж"
Путіну загрожує доля серба Мілошевича: дипломат розповів, чого чекати від весни 2023 року
Біда сталася з українцями в Польщі, десятки постраждалих: з'явилися подробиці НП
"Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12"
У коментарях користувачі мережі відзначали, що їхній вірш музиканта неймовірно зачепив і вони ледве стримують сльози, коли перечитують рядки: "До кісток пробирає", " Тримайтеся Олександр, і дякую за мій ранок вдома", "До мурашок і просто в серце", "Сиджу в теплі і в безпеці далеко від війни. І коли я читаю твої рядки, мені стає соромно".
Нагадаємо, що Положинський розповів про страх, який постійно відчуває на фронті.
Як повідомляла Politeka, Положинський знайшов винних у конфлікті на Донбасі.
Також Politeka писала, що Положинський пояснив, чому українська мова така важлива на фронті.