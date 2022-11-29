Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна багато років займалася різними проектами, а тепер зайнята не лише своїм брендом одягу, а й фондом допомоги українцям, особливо жінкам, які постраждали від дій окупантів. Зараз Марія анонсувала щось цікаве для шанувальників в Інстаграм.

Генератори. Ноги, закутані у ковдри. І кругом… найкращі люди на світі! Знімаємо щось цікаве для вас! Важливе та красиве.

Знаєте, на яких думах я постійно ловлю себе, повернувшись до звичайних буднів у Києві? Наскільки багато речей мені здавалися звичайними і невартими постінгу! Як, наприклад, один із цих салатів. Саме його і тільки його я їм під час зйомок уже багато років!» – поділилася Марія.

Раніше колишня ведуча програми «На добраніч, малюки» зібралася на фронт з ляльками, щоб зупинити війну.

«У мене теж є українська кров! Я візьму Хрюша та Степака та поїду на фронт…! Господи, допоможи цим людям самознищитися раніше, ніж вони усвідомлюють, що живуть з потертою замість мізків!» – цитуючи Вовк, висловилася Марія.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.