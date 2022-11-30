Як пише Politeka.net, Ані Лорак – відома співачка українського походження, яка з 14-го року живе та будує кар'єру в росії. Не забуває запроданка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім, окрім заклику зупинити путі на війну.

На цей раз Лорак поділилася фото, де позувала на тлі моря.

"Коли хаос руйнує мрії людей, тільки кохання може навести лад. З'єднатися з собою, слухати своє серце...", - написала Лорак.

Не всі фанати виявилися раді публікації і почали активно критикувати зірку:

"Правильніше було б написати; коли війна руйнує все навколо, в тому числі і мрії людей", "Ніколи не писала коментарі, але ти – просто дно нісенітниці, коли пишеш таке в цей час", "Задовбала вже зі своїм коханням. То зупини їй війну, в країні, яка тебе породила, якщо це така панацея від усього. .

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