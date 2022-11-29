На каналі СТБ виходить 12-й сезон романтичного реаліті "Холостяк", яке відзняли ще до початку повномасштабної війни в Україні. На даний час в ефір вийшло 5 випусків. Герой "Холостяка-12" відзначився скандальною заявою. В інтерв'ю Славі Дьоміну Алекс Топольський порівняв учасниць, що вибули з шоу з померлими.

Алекс Топольський розповів, що ухвалює рішення попрощатися з учасницею впевнено, тому не шкодує про це пізніше.

"Коли я прощаюся з дівчиною, я не шкодую про це, бо вже вирішив. Це моє остаточне рішення. Але коли я прощаюся, я знаю, що її більше не побачу. Я в голові прокручую всі класні моменти, які ми мали. Я ці моменти просто згадую", – сказав він.

Головний герой романтичного шоу також порівняв виліт учасниці зі смертю, чим здивував навіть Славу Дьоміна .

"Коли людина вмирає, потрібно намагатися пам'ятати дуже класні моменти про неї. Згадувати тільки позитивні моменти, пов'язані з людиною, що пішла з цього світу", - додав Алекс Топольський .

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.