Наразі артистці Jerry Heil доводиться важко, адже артистці треба приділяти час не лише заняттям в університеті.

Як повідомляє Politeka.net, мрія Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) здійснилася. Протягом війни довгий час вона була на благодійних гастролях за кордоном, а потім вирушила на навчання до США. Наразі співачка навчається в американському музичному коледжі Берклі. На своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз знаменитість поділилася своїм розкладом під час навчання.



Наразі Jerry Heil доводиться важко, адже артистці треба приділяти час не лише заняттям в університеті, а й музичним проектам, які вона не перестає створювати в Україні.

"Поєднувати важко насправді. Перша половина дня — це я для України роблю там релізи пісень, записую "айдишки" для радіо, пишу пісні, випускаю їх, відеозйомку та контент. Іноді хатинка. Друга половина дня — навчання, ходжу на пари та сиджу там до вечора. А зараз ще й іспити розпочнуться", — розповіла співачка.

Варто зазначити, що Jerry Heil виграла грант, який покрив чверть вартості навчання у Берклі. Решту Jerry Heil має заплатити сама. Причиною того, що Jerry Heil відлетіла вчитися в США, є спеціальність, яку отримуватиме - вона писатиме музику до фільмів.

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