Сейчас артистке Jerry Heil приходится трудно, ведь артистке нужно уделять время не только занятиям в университете.

Как сообщает Politeka.net, мечта Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) сбылась. Во время войны долгое время она была на благотворительных гастролях за границей, а затем отправилась на обучение в США. Сейчас певица учится в американском музыкальном колледже Беркли. На своей странице в Инстаграм-Сториз знаменитость поделилась своим расписанием дня во время учебы.



Сейчас Jerry Heil приходится трудно, ведь артистке нужно уделять время не только занятиям в университете, но и музыкальным проектам, которые она не перестает создавать в Украине.

"Совмещать трудно на самом деле. Первая половина дня — это я для Украины делаю там релизы песен, записываю "айдишки" для радио, пишу песни, выпускаю их, видеосъемка и контент. Иногда домашка. Вторая половина дня — обучение, хожу на пары и сижу там до вечера. А сейчас еще и экзамены начнутся", — рассказала певица.

Стоит отметить, что Jerry Heil выиграла грант, который покрыл четверть стоимости обучения в Беркли. Остальную сумму Jerry Heil должна заплатить сама. Причиной того, что Jerry Heil улетела учиться в США, является специальность, которую будет получать - она будет писать музыку к фильмам.

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