Як повідомляє Politeka.net, топінамбур, або ще його називають: земляна груша або єрусалимський артишок – коренеплід, який не тільки смачний, але ще корисний. Плоди топінамбуру містять безліч вітамінів та мінералів. Топінамбур радять вживати людям із цукровим діабетом, адже він багатий на натуральний аналог інсуліну.

Про це розповів в Інстаграм-Сториз український шеф-кухар Євген Клопотенко та поділився смачним рецептом страви з топінамбуру.



"Його часто їдять сирим. А також його можна варити, смажити, маринувати та готувати супи. На смак він трохи солодкуватий. Зберігати його можна у холодильнику чи морозильній камері", - розповів Євген Клопотенко.

Кулінар запропонував замаринувати близько 30-60 хвилин свинину в готовому імбирно-соєвому соусі. Потім добре її просмажити на сковорді до появи рум'яної скоринки.

Після цього можна перейти до приготування топінамбуру. Євген Клопотенко пояснив, що спочатку цей овоч потрібно трохи почистити, а потім запекти на противень, постеливши пергамент. Додати трохи вершкового масла і накрити фольгою. Запікати близько 35 хвилин.

"Далі додати свинину до топінамбуру і залишається після цього лише кайфувати від цього поєднання смаків", - додав переможець "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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