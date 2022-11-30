Как сообщает Politeka.net, топинамбур, или еще его называют: земляная груша или иерусалимский артишок – корнеплод, который не только вкусен, но еще полезен. Плоды топинамбура содержат множество витаминов и минералов. Топинамбур советуют употреблять людям с сахарным диабетом, ведь он богат натуральным аналогом инсулина.

Об этом рассказал в Инстаграм-Сториз украинский шеф-повар Евгений Клопотенко и поделился вкусным рецептом блюда из топинамбура.



"Его часто едят сырым. А также его можна варить, жарить, мариновать и готовить супы. На вкус он является немного сладковатым. Хранить его можно в холодильнике или морозильной камере", - рассказал Евгений Клопотенко.

Кулинар предложил замариновать около 30-60 минут мясо свинины в готовом имбирно-соевом соусе. Потом хорошенько его прожарить на сковорде до появления румяной корочки.

После этого можно перейти к приготовлению топинамбура. Евгений Клопотенко объяснил, что сначала этот овощ нужно немного почистить, а потом запечь на деко, постелив пергамент. Добавив немного сливочного масла и накрыть фольгой. Запекать около 35 минуут.

"Дальше добавить свинину к топинамбуру и после этого остается лишь кайфовать от этого соединения вкусов", - добавил победитель "Мастер Шеф".

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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