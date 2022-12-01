Як повідомляє Politeka.net, дружина українського шоумена Володимира Остапчука поїхала до Австрії, де вже встигла завести нові знайомства та почати знову займатися танцями. Але при цьому вона не забуває спілкуватися з користувачами мережі.
Так, кілька годин тому Христина Горняк відповіла у Instagram-Stories на кілька цікавих питань своїх підписників.
На тлі чуток про розлучення багатьох цікавило, який чоловік ніколи не зможе завоювати її серце. Христина Горняк зазначила, що є кілька якостей, з якими вона може миритися та терпіти їх у чоловікові.
При цьому вона ніколи не зможе прийняти в чоловікові, коли він виявиться слабшим за неї, не відповідальний, жадібний, не турботливий (це взагалі її мова кохання), якщо у нього дуже багато понтів (вона любить не словом, а ділом), марнославство, коли він погано розставляє пріоритети.
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Крім того, Христина Горняк відверто зізналася, що продовжує спілкуватися зі своїми колишніми.
"Я майже зі своїми дружу - спілкуємося, вітаємо один одного зі святом. Радію за їхні успіхи. Але є тим, з ким спілкуватися не вийшло. Тому що біль заповнив серце", - додала вона.
Нагадаємо, що дружина Остапчука "кайфанула" в компанії іншого, поки чоловіка немає поряд.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зненацька з'явилася в компанії статного красеня.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука розкрила, що тримає її за кордоном.