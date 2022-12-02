Популярна українська співачка Настя Каменських після повернення додому продовжує підтримувати дитячі фонди і часто показує в Інстаграм, чим займається.

Цього разу вона подякувала кожному, хто приєднався до благодійної лотереї для фонду. Усім разом удалося зібрати 100 000 грн на допомогу онкохворим дітям.

«Зараз такий час, коли ми всі багато донатимо коштів на допомогу Армії, тож, на жаль, допомога таким фондам, як Таблетки, значно зменшилася. Але кількість дітей, які потребують нашої підтримки, залишилася великою. Тому важливо не залишати їх віч-на-віч із хворобою, а бути поруч і допомагати, по можливості.

Ті, хто приєднався до нашого благодійного розіграшу – ви справжні супергерої, і я дякую вам за ваші добрі серця!» - пише Каменських.

Вона пообіцяла, що не збирається зупинятися та допоможе ще.

Не кожен може допомогти так, як ти це робиш, браво! ❤; Дякую, що створюєте можливість допомагати 🫶🏼; Дуже рада була долучитися до цього збору! Нехай усі дітки будуть здорові!! 🙏🙏 Настя, ви – чарівниця робите такі важливі справи! 🥰🥰; Щось просити, каже просить мудрості та не кожному дає, просити якомога старанніше. Дякую» - пишуть у мережі.

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