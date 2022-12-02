Популярная украинская певица Настя Каменских после возвращения домой продолжает заниматься поддержкой детских фондов и часто показывает в Инстаграм, чем занимается.

В этот раз она поблагодарила каждого, кто присоединился к благотворительной лотерее для фонда. Всем вместе удалось собрать 100 000 грн в помощь онкобольным детям.

«Сейчас такое время, когда мы все много донатим средств на помощь Армии, поэтому, к сожалению, помощь таким фондам как Таблетки значительно уменьшилась. Но количество детей, нуждающихся в нашей поддержке, осталось большим. Поэтому важно не оставлять их наедине с болезнью, а быть рядом и помогать, по возможности.

Те, кто присоединился к нашему благотворительному розыгрышу – вы настоящие супергерои, и я благодарю вас за ваши добрые сердца!» - пишет Каменских.

Она пообещала, что не собирается останавливаться и поможет еще.

«Не каждый может помочь так, как ты это делаешь, браво! ❤; Спасибо, что создаете возможность помогать 🫶🏼; Очень рада была приобщиться к этому сбору!! Пусть все детки будут здоровы!! 🙏🙏 Настя, вы – волшебница делаете такие важные дела! 🥰🥰; Что-то просить, говорит просит мудрости да не каждому дает, просить как можно усерднее. Спасибо» - пишут в сети.

Напомним, "Сильная женщина": Гвоздева из "Танців з зірками" показала маму на своем венчании, фото.

Как сообщала Politeka, "Стали больше ценить": Каменских в белом кружеве обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что "Имеем свет внутри нас": Алина Паш поддержала украинцев в трудное время в преддверии зимы.