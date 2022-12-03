Алекс Топольський почав активно вести Інстаграм з початком виходу нового сезону «Холостяка», в якому він став головним героєм. При цьому вкрай рідко поведінку чоловіка в ефірах оцінюють позитивно, зауважуючи, що «Холостяк-2022» виглядає вкрай неоднозначним.

«Холостяк Невже Холостяк покине проект, коли дізнається, яке досьє Саша накопала на кожну з учасниць? 😱 Хто з дівчат мав зв'язки із відомими чоловіками? Хто прийшов на проект по гроші Алекса? А кому заплатили за помсту Холостякові? Не проґавте вже завтра» - сказано під новим уривком з майбутнього випуску.

Проте більшість українців анонс не оцінили, оскільки наголосили на втомі від зайвих інтриг:

«Але ми вже знаємо, як стб вміє анонси ліпити, що зовсім інша історія виходить 😂; Якими грошима Олекса? Швидше Алекс прийшов на проект за грошима дівчат; Холостяк не може залишити проект Холостяк 🤣🤣🤣🤣; Так смішно це слухати, знаючи які анонси монтує СТБ))))😂; За 12 років цього шоу ми вже давно зрозуміли, що правду ми дізнаємося тільки тоді, коли подивимося випуск 😄; А цей холостяк має гроші? На рекламі мінералки та таксі уклін багато заробив?».

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.