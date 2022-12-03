Даніель Салем зняв відео із побратимом, яких називає "12 друзі Оушена". Той укладався спати, а зірка грав йому колискову на гітарі.

Як повідомляє Politeka.net , український ресторатор і телеведучий Даніель Салем, який з початку російської війни пішов на фронт захищати країну від окупантів, заспівав гумористичну пісню, яку присвятив загарбникам. Відповідне відео з піснею з'явилося на особистій сторінці в Інстаграм.

Даніель Салем зняв відео із побратимом, яких називає "12 друзі Оушена". Той укладався спати, а зірка грав йому колискову на гітарі.

Композицію Даніель Салем виконав для свого побратима. У пісні йдеться про російських окупантів. Зокрема, розповідається про те, що чекає на ворога, який прийшов захоплювати українську землю.

"Спи, спи. Нехай тобі присниться орк. Нехай він буде мертвий, нехай він буде черствий. Ти його не їж, ти його не чіпай", - заспівав зірка під гітару. Варто зазначити, що співає він досить непогано, адже в команді Тіни Кароль дійшов суперфіналу "Голосу країни-10" .

Користувачі прийшли в захват від пісні, а також дякували українським захисникам за все, що вони роблять: "Бережи вас Бог, хлопці! Дякую", "Як чудово, що у вас ще вистачає почуття гумору в цій ситуації", "Нехай Бог оберігає і допомагає всім захисникам України, ви найкращі!", "Краща колискова. Боже бережи Україну та людей".

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.