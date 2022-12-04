На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що українські військові підняли наш прапор на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Втім, поки жодної офіційної інформації про просування ЗСУ на тому напрямку немає.



Окупанти завдали ударів по Краматорську і знов обстріляли Сумщину, знищивши агропідприємство.



Марічка Падалко відзначила, що до білорусі раптово на перемовини прибув міністр оборони рф шойгу. Після підписання змін до військової угоди між країнами, про які не повідомляється, лукашенко озвучив на камеру чергову маячню. Водночас, командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв назвав ситуацію на нашому північному кордоні контрольованою.

Російські війська вивезли з окупованих територій української пшениці щонайменше на 1 мільярд доларів – повідомляє Bloomberg.



Міністр оборони України відвідав аеропорт «Херсон» в знаменитій Чорнобаївці. Від назви летовища символічно лишилися тільки перші три літери.

На Буковині в єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із забороненими відео з дітьми, не завантаженими з мережі, а відзнятими на камеру. Тим часом, в москві божеволюють від наступу в Україні на свою церковну агентуру і проголошують вже Зеленського «антихристом».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.